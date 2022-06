El académico afirma que hace cuatro años el costo del servicio plus para llegar a Estados Unidos desde México era de 4 mil 500 a 5 mil dólares. Ahora se requieren 15 mil dólares si se es mexicano, a los de otras nacionalidades llegan a cobrarles más. No todos pueden pagar 15 mil dólares (casi 300 mil pesos al tipo de cambio actual). Eso contradice uno de los grandes mitos de la migración, no necesariamente los más pobres son los que migran, no cualquiera puede pagar ese precio .

La Unodc detectó un aumento de 400 por ciento en las tarifas que cobran los polleros a raíz del covid. Los factores relacionados con la pandemia han encarecido los viajes de contrabando y han aumentado los riesgos de explotación y agravamiento cuando los migrantes no pueden pagar o se enfrentan a cargos adicionales durante el viaje , reporta el organismo en un informe.

Abusos laborales

No sólo la migración indocumentada representa un negocio, la falta de supervisión en los procesos de reclutamiento para trabajos temporales han dado lugar a una cadena cada vez más sinuosa de intermediarios, que también terminan por aprovecharse de quienes buscan cruzar para trabajar, revela Evy Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del Centro de los Derechos del Migrante (CDM).

Hay una supervisión prácticamente nula por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México en las visas temporales de trabajo. Esta falta de regulación facilita que muchos actores entren a la cadena y pueden estar cobrando lo que quieran, todas cuotas ilegales, a trabajadores migrantes .

En el CDM se han recibido denuncias de personas a las que los cobran 70 mil pesos por trabajar en Estados Unidos, lo que provoca que lleguen endeudadas a sus empleo y no reporten abusos laborales por el miedo a perder su visa. Eso en el mejor de los casos. Hay muchos agentes de reclutadores en México que estafan, ofrecen trabajos en Estados Unidos que no existen , explica Peña también en entrevista.

La falta de transparencia en el proceso de reclutamiento crea una gama de abusos para las personas trabajadoras migrantes; desde el cobro de cuotas ilegales que en el mejor de los casos van a resultar en un empleo, pero hemos visto cómo se ha robado a comunidades enteras en México, incluso por millones de pesos, al ofrecer trabajos que no existen.

La directora de Comunicaciones y Desarrollo del CDM considera que el problema está en que los programas de trabajo temporal en Estados Unidos, están estructurados para explotar . Esa mala planeación lleva a que N cantidad de empresas y personas puedan hacer negocio de la intermediación, siendo que nadie debería de pagar por trabajar , asegura la activista.

Se perdió soberanía

El nuevo borde que está experimentando la migración en México atiende a diversos factores, el principal y mayor problema es que dejamos de tener y ejercer una política migratoria propia, ahora simple y llanamente estamos aplicando lo que Estados Unidos desea”, recapitula Muñoz Bravo.

México es un país de tránsito al que se ha vuelto de facto un tercer país seguro, sin que lo sea; no hay suficientes recursos ni capacitación en los funcionarios que atienden la situación en campo, el INM y la Guardia Nacional. Todo esto genera un caldo de cultivo que está volviendo a nuestro país un violador sistemático de derechos humanos de los migrantes , dice el profesor de la UNAM.

Si bien México promueve iniciativas, las firma o llama a otros gobiernos a atender la situación desde las causas –agrega Muñoz Bravo–, “en la realidad no ejercemos una política migratoria propia y soberana (…) hemos convertido a nuestro país en un gran muro, en una gran cárcel, plegado a los deseos de Washington”.