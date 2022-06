Rosalía A. Villanueva

La veracruzana Viviana del Ángel Peniche regresa a Budapest, ciudad que tiene un significado muy especial y le trae gratos recuerdos. En ese lugar ganó su primera medalla mundial en 2017 con Rommel Pacheco, en la prueba de clavados mixtos.

Tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio por un punto de diferencia en la plataforma individual y en los sincronizados, entrenar y dejar el puerto jarocho durante la pandemia y luego trasladarse a Guadalajara para ser alumna de Luis Huerta, Vivi superó el duelo de no haber ido a la justa veraniega y decidió tomar las cosas con calma para recuperar fuerzas.

“Ha sido un proceso de alta exigencia mental después de Tokio. Me decía ‘quiero seguir trabajando mucho’. No me quería quedar así. El haber quedado tan cerca y no estar, fue duro.

“Retomo mis entrenamientos con la mente y el sueño al Mundial. (Ahora) es una sensación diferente. Me siento segura y emocionada de regresar al plano internacional con tanto tiempo sin competir.