P

ara finalizar (bit.ly/3z3hGD4, bit.ly/3LbrT2J, bit.ly/3MCDGYw) las dos últimas tesis: 1) si bien hablar de la invasión rusa a Ucrania en términos de (re)colonización se ha vuelto un punto común incluso en el mainstream atlanticista −con una amnesia sistémica en cuanto al sangriento saldo de su propio colonialismo, hoy vivo más que nunca desde Estados Unidos hasta Israel (bit.ly/2vbGCZC)−, insistir en esta clave no significa ponerse en las mismas filas, así como, de modo parecido, apoyar la lucha en contra del colonialismo ruso en Ucrania no significa respaldar a la OTAN y su imperialismo (bit.ly/3HdFZQA); 2) en Rusia −que en una desesperación discursiva se hizo incluso de un lenguaje... anticolonial (sic)− hay una generalizada falta de enfrentar su legado y anatomía colonial, algo que parece ir a la par con su relativa, salvo algunas excepciones (Mignolo et al), ausencia en los estudios poscoloniales y algo que podrá ser mitigado solamente, por ejemplo, por el trauma de la guerra perdida en Ucrania, abriendo la puerta a una tardía descolonización de este país, tal como sólo las guerras perdidas de las ex potencias coloniales −Francia, Holanda et al− han sido capaces de disparar procesos de deconstrucción, cambio y reflexión similares.

Conforme −ante la inesperada e intersectorial resistencia ucrania− disminuía el ímpetu inicial de la invasión rusa, cambiaban también los objetivos de Moscú de modo que, paradójicamente, quedaba más claro su afán recolonizador.

El lenguaje político de la denazificación y la demilitarización de Ucrania −la toma de Kiev y el establecimiento de algún régimen-títere−, desapareció y fue sustituido por el lenguaje directo de la conquista −con Putin comparándose con Pedro el Grande (bit.ly/3O8Hcv6)− centrada en el este del país y la creación de un corredor de tierra desde el Mar de Azov hasta Crimea (bit.ly/3xhDUik).

No sólo lo que se anunciaba como una reunificación pacífica de un solo pueblo se tornó una recolonización violenta con las masacres típicamente coloniales (Bucha et al), sino que el restablecimiento de aquella franja colonial, conquistada en su tiempo por Catalina la Grande, la sucesora de Pedro, en los terrenos ex otomanos en su misión civilizatoria y colonizadora −materializada en las expulsiones y en el borramiento de los nombres tártaros sustituidos por los (neo)griegos: Melitopol, Mariuopol, etcétera−, resaltó el filo neocolonial de esta guerra. Una conquista colonial que va de la mano con los objetivos geopolíticos de Putin −retomar el control del espacio postsoviético: es en el Kremlin donde están los más arduos lectores de Brzezinski ( sin Ucrania, Rusia dejará de ser un imperio )−, u otras motivaciones internas.