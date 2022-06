Arturo Sánchez Jiménez

Sábado 11 de junio de 2022, p. 7

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro destinado a 3 mil beneficiarios de la comunidad mexicana-estadunidense en Los Ángeles, California.

El canciller estuvo en el consulado mexicano en esa ciudad, donde se comprometió a plantearle este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador la petición de organizaciones de mexicanos en Estados Unidos de reunirse con él para que le expongan las necesidades de la comunidad mexicana en ese país.

En la ceremonia, que fue transmitida vía Internet por la cancillería, el secretario recibió quejas de migrantes sobre el funcionamiento de los consulados de México. Ebrard aseguró que se está trabajando en ello y ofreció regresar a Los Ángeles para atender a los connacionales después del encuentro que sostendrá en julio López Obrador con el presidente estadunidense Joe Biden.

Ebrard dijo que la puesta en marcha de Jóvenes Construyendo el Futuro –que en Estados Unidos se llamará Building the Future– es una acción significativa “por su objetivo, pero también porque no se había hecho un programa de este tamaño social, no tiene precedente y tenemos que hacerlo porque dice el Presidente.