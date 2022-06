Jessica Xantomila y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. 7

Caminando por la misma avenida en la que gritó consignas hace más de medio siglo, en la marcha del 10 de junio de 1971, don Luis Tuñón Arriaga no pierde la esperanza de que algún día los autores de la masacre del halconazo –entre ellos el ex presidente Luis Echeverría– sean llevados a juicio. Si ayer volvió a alzar la voz, fue para no dejar morir esa demanda.

Quien fuera estudiante de la Prepa 7 y la Facultad de Derecho de la UNAM enfatiza: Hemos estado en la exigencia de que se castigue a los responsables. Díaz Ordaz ya se murió, pero la historia lo debe juzgar como a un genocida, igual que a Echeverría, porque a pesar de que acaba de cumplir 100 años, ese señor es un criminal en potencia .

Unos metros más adelante, David Roura cuenta que aún tiene la marca del golpe que recibió en la nariz hace 51 años por uno de los halcones, pero sobrevivió a aquel ataque porque cuando empezaron los balazos, se escondió debajo de un carro. Estos años han sido muy duros , dice, tras reconocer que pese a las pruebas y la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la justicia aún no llega.

No ha habido voluntad política en el gobierno actual, como no la hubo en otros sexenios, lamenta. Por ello, pese a las dolencias y los obstáculos, no ha faltado a una sola marcha. “Los que sobrevivimos al ataque del halconazo hemos luchado por que el 10 junio la marcha y el caso legal tengan un lugar”.