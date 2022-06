Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. 5

Santa María Huatulco, Oax., El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los aspirantes a la Presidencia que tienen cargos públicos a no pelar el diente y dedicar más tiempo a sus labores que a su promoción.

Si tienen cargo y andan en campaña, la gente los castigará , apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa, que ayer se desarrolló en esta ciudad costera.

Interrogado sobre la promoción que ha trascendido de algunos de los ubicados por el propio Presidente como corcholatas , planteó que ya no hay tapados, pero recomendó seguir priorizando su labor como funcionarios.

Cómo lo dije hace unos días, si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y de las ocho que les quedan pueden utilizar tres para pelar el diente y cinco para descansar. Pero no se puede, que si tienen un cargo, apenas si ocho horas en la oficina y 16 para pelar el diente, no, no. Si es así, pues podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente, pero ya no ser servidores públicos.

López Obrador destacó la labor de varios de sus colaboradores, e incluyó entre quienes ya ha mencionado como posibles sucesores a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; pero también se refirió a gobernadores de la oposición, como Mauricio Vila (PAN) y Alejandro Murat (PRI) y hasta a su opositor Claudio X. González, pues todos los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados.