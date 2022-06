Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. 5

Huatulco, Oax., Si el PAN, el PRI y el PRD bloquean las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral y de la Guardia Nacional, utilizaremos el marco jurídico que existe y vamos a salir adelante frente a todos los obstáculos , aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consultado sobre el anuncio del bloque opositor de que hará una moratoria constitucional en el Congreso para no aprobar reformas a la Carta Magna, el mandatario dijo en su conferencia mañanera que la alianza no propone nada, no ayuda, se dedica a estorbar , y afirmó que aunque intenten bloquear los cambios esto no detendrá a su gobierno, pues lo fundamental ya salió .

Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar , indicó López Obrador. Eso no los ayuda, pero están como para decirles: síganle, ahí la llevan .

Respecto a que esos partidos dicen que van a bloquear una reforma electoral, López Obrador interrogó: ¿Qué provecho tiene eso? Nada más seguir con la posibilidad de seguir haciendo fraudes electorales .

Sobre el anuncio de que no apoyarán que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa, afirmó que la alianza opositora busca que regrese la Policía Federal y que sea manejada por personas como Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, quien está preso en Estados Unidos a la espera de ser juzgado por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Quieren seguir con los enjuagues, el contubernio entre autoridades y la delincuencia organizada.

Están en crisis