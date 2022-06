Prensa Latina, Afp y Xinhua

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. 3

La Habana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó ayer que la Declaración de Los Ángeles no atiende las causas reales de la migración y aseguró que Estados Unidos no puede solucionar el flujo migratorio si no hay colaboración genuina entre todos los gobiernos .

La Declaración Hemisférica sobre Migración y Protección de Migrantes impuesta en la novena cumbre por Estados Unidos es muestra de su visión racista, xenófoba y expoliadora de los migrantes. No atiende en modo alguno las causas reales de la migración , tuiteó Rodríguez.

Añadió que será imposible obtener resultados concretos en la gestión de los flujos migratorios irregulares si no se materializan el diálogo y la colaboración genuina entre todos los gobiernos implicados para dar respuesta a un problema global.

Estados Unidos, anfitrión de la reunión hemisférica, no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua por considerar que tienen gobiernos no democráticos.