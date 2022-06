Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. 2

Es hora de que, por el bien de América, se termine el bloqueo a Cuba, se escuche a todos los países de la región y se transforme el orden interamericano, o de lo contrario no se podrá avanzar en los temas importantes para el continente, afirmó ayer el canciller Marcelo Ebrard en la plenaria de la Cumbre de las Américas.

Al tomar la palabra en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard aseveró que la mayoría de los países se manifestaron en la cumbre por una nueva etapa en la relación entre las Américas. Ya no la Organización de Estados Americanos, ya no el intervencionismo electoral, ya no las misiones que nos quieren certificar, porque no reconocemos que nadie nos certifique: somos países independientes, soberanos y orgullosos , declaró.

Ebrard, uno de los últimos dignatarios en tomar la palabra en la plenaria, señaló que la mayoría de los países también manifestaron en la Cumbre su inconformidad con que Estados Unidos no haya invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Aseveró que esto debe llevar a que en siguientes Cumbres de las Américas no haya países excluidos, pues no es posible que la mayor parte de los asistentes expresen su disconformidad y no suceda nada.