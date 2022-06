Habrá que ver cómo reacciona EU frente a López Obrador

na parte de la prensa estadunidense ha enderezado una campaña de críticas y calumnias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, culpándolo del desaire y del bajo perfil que ha alcanzado la Cumbre de las Américas. La atmósfera está enrarecida y vamos a ver cuál es la reacción de Washington.

Por lo pronto, parece que estamos entrando a una nueva era en la relación de América Latina con EU, sumado a lo que está pasando con Ucrania-OTAN-Rusia-Asia. Cómo pocas veces estamos viendo correr la verdadera historia, tanto en México cómo en el mundo.

Eduardo del Castillo V.

Indefensos, ante alza en tarifas del transporte

Los concesionarios del transporte de la Ciudad de México hicieron lo suyo: exigieron aumento a las tarifas y presionaron para lograrlo; el gobierno capitalino lo autorizó, condicionándolo a que mejorara el servicio; los primeros aceptaron y se comprometieron a mejorar la calidad de su trabajo y funcionará por unas horas, después volverán todos los vicios que los caracterizan, convirtiendo a este transporte en deficiente y peligroso; sus usuarios se verán afectados en su economía. ¿Acaso no debió haber sido al revés, que mostraran que en verdad merecen un aumento? Los trabajadores del volante ya descubrieron el camino.

Fernando Quiroz N.

Piden ayuda al SAT para renovar su firma

Raquel Buenrostro, titular del SAT: ha sido imposible conseguir una cita para renovar mi firma electrónica; he intentado utilizar su plataforma de citas, pero no puedo porque aparece una activa desde el 8 de abril, esto impide que pueda formalizar mi beca del Conacyt e implica la pérdida de mis ingresos económicos.

He solicitado ayuda al personal del SAT y a Prodecon, pero no he tenido respuesta, el límite para firmar mi beca es el 16 de junio.

En el mismo caso se encuentran dos compañeras, no de la misma universidad, pero sí de posgrado.

Agradecemos su atención y confíamos en que esto se resuelva pronto para no perder la beca.

Fabiola García López/ Ixtlahuaca, Edomex, teléfono 72-2465-2052; Cyntia Carolina Briones de León, Saltillo, Coahuila, y Luisa del Carmen Tolentino Navarro, Parras, Coahuila.

BBVA pone en riesgo identidad de usuarios