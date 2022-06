Disciplinar y desfondar. El propósito del Presidente desde que abrió el proceso sucesorio ha sido doble: disciplinar a su coalición electoral en vista de las elecciones en 2024, y desfondar a la oposición partidista. Lo primero lo requiere porque, a diferencia del régimen autoritario, no cuenta con un partido disciplinado. Lo segundo es imperativo no tanto porque se avizore una derrota electoral en las presidenciales. Más bien esos propósitos convergen en uno: las mayores posibilidades de triunfos de Morena en la segunda mitad del sexenio, y particularmente en 2024, dependen de que no haya rupturas en su coalición electoral. Hasta el momento ha tenido éxito, pero nada en política está escrito para siempre.

Crisis orgánicas. En el contexto de sus análisis de las crisis, éstas se encuentran determinadas por el fracaso de la clase dirigente cuando emprende transformaciones estratégicas que obtuvieron apoyo y amplio consenso de las élites. La desarticulación de esas élites empuja a construir una nueva hegemonía que pasa por la decapitación intelectual de las dirigencias opositoras por medio de la cooptación. Es decir el transformismo.

¿Es Morena el nuevo PRI? No. Por dos razones.

El PRI era un partido hegemónico en el seno de un régimen político hegemónico. Caben las dos definiciones de hegemonía: de Sartori y de Gramsci. El régimen construyó su hegemonía a partir del PRI con sus aparatos corporativos, pero sobre todo por medio de la escuela pública y los libros de texto único, los medios de comunicación particularmente la radio y la televisión, y el apoyo de las clases medias gracias al impulso a las universidades, y a las iniciativas culturales enfocadas a intelectuales, académicos y profesionistas libres. La segunda razón por la cual no es el nuevo PRI es porque el ámbito mundial en el que operó el priísmo era un contexto mundial cerrado. Hoy aún con todos los signos proteccionistas, que llevan a algunos a hablar de desglobalización, estamos en un mundo abierto e interconectado.

Pero si se mueve como león, ruge como león y parece león, ¿no es un león? Pues no. Puede ser un espejismo. Va en camino de convertirse en dominante. Pero no es hegemónico. Es más, Morena no es un partido, sino una coalición electoral. En cuanto al régimen aún no sabemos qué es.

