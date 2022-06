Destacó que de su poesía se desprenden programas de acción y lucha porque su música facilita la sinapsis y porque lo sabemos: el cerebro que se emociona aprende más y nos lleva a acudir corriendo a evitar que se caiga el porvenir .

Acompañado por sus músicos, que desde temprano realizaron las pruebas de sonido en el escenario, el artista agradeció la distinción de esta ciudad y su gobernante con un breve mensaje, al justificar que no es un hombre que tenga facilidad de palabra, como pudiera parecer, a pesar de los largos textos que escribe para cantar.

Esas palabras que yo canto me cuestan mucho, trabajo mucho en ellas, generalmente la mayoría de las veces; otras me salen, así como si me las estuvieran soplando.

Comentó que se siente como parte de la Ciudad de México de tanto que la ha visitado y ha compartido con compañeras y compañeros en tantas situaciones diferentes y tantas circunstancias diferentes, no siempre hermosas o esperanzadoras como las que parecen alumbrarnos hoy .