Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. 24

Usuarios del transporte público concesionado tuvieron opiniones divididas ante el anuncio del incremento a la tarifa del pasaje de un peso a partir del 15 de junio.

Para algunos entrevistados, se trata de un aumento justo ante el alza en alimentos y combustibles, porque los conductores también tienen familia que mantener ; sin embargo, otros pasajeros señalaron que el servicio es deficiente y las unidades están en malas condiciones, mientras estudiantes del nivel medio superior y superior que habitan en Milpa Alta y Xochimilco señalaron que sí tendrán un impacto adverso en sus finanzas.

A bordo de un microbús en la avenida José María Izazaga, Elina Carmona dijo que un peso sí es justo para el usuario y los conductores, pero lamentó que lleven música a todo volumen ; María del Rosario opinó: me parece poco un peso cuando la tarifa en los camiones morados es de siete pesos y no son unidades nuevas ; Delia coincidió en que un peso no pega mucho en la economía, todavía es razonable por lo que ha subido la gasolina .