Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 13

Después de reconocer que en algunas instituciones de salud públicas aún se cobran cuotas de recuperación por asistencia médica y los pacientes tienen que comprar medicamentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que estas prácticas estarán erradicadas en un plazo máximo de un año. Aseguró que se trata de procesos, porque se tiene el informe de los institutos de salud y no se cobran los medicamentos ni el servicio.

En conferencia de prensa, el Presidente aseguró que la cobertura de medicamentos alcanza ya 90 por ciento de la demanda cuando, al recibir la administración, el suministro se encontraba alrededor de la mitad. Lo que había era una gran corrupción en la compra de los medicamentos, por eso se nos lanzaron muy fuerte, pero ya estamos a punto de resolverlo. No pudieron los corruptos y vaya que estuvo dura la lanzada .

–¿Cuánto tiempo tardaría este proceso de los medicamentos?

–Yo no me puedo ir del gobierno, no quiere decir que me vaya a quedar, no, yo considero que a más tardar en un año ya no me vas a poder decir eso.