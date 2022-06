Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 7

El gobierno de Argentina se sumó como posible comprador del avión presidencial utilizado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario detalló que Buenos Aires informó que reservó 30 millones de dólares, además que el avión presidencial con el que cuenta ese país ya cumplió su ciclo de vida útil. No obstante, López Obrador reiteró que no se rematará la aeronave, valuada en 110 millones de dólares.

Por tanto, sí podemos entregarlo sin problema, (con) los 30 (millones de dólares), si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante , lo cual, agregó, se podría pagar con alimentos o a plazos, con intereses, aun después de concluir el actual sexenio, ya que, además, se trata de un gobierno amigo .

En su conferencia diaria, López Obrador defendió que usar el avión y el hangar (que representó un costo para su construcción de mil millones de pesos) genera gastos 10 veces mayores que tenerlo parado y darle mantenimiento.