Como parte del informe semanal Cero impunidad, presentado dentro de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, reiteró que la fiscalía de Sinaloa identificó, en el caso del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, una línea de investigación sólida que ha logrado precisar que el homicidio del periodista no fue por su actividad profesional o periodística, sino que responde a otras causas .

El funcionario federal dio cuenta de los avances en los procesos judiciales contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, extraditado a México y vinculado por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Destacó, además, la detención de Javier López, señalado como presunto responsable del asesinato de su ex pareja, la abogada y activista Cecilia Monzón. Sobre este caso fueron detenidos su ex secretario particular, Sergio N , y Jair N , mientras sigue pendiente la aprehensión del autor material.

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las indagatorias por el caso Ayotzinapa no están estancadas, y se reunirá con los padres de los normalistas cuando haya más información.