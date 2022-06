D

espués de descubrir en 1989 Marxismo y ‘Antropología’ (MyA), de György Márkus (GM, Grijalbo 1973/1985, excelente traducción del alemán de Manuel Sacristán), en mi opinión una de las obras de pensamiento marxista crítico más importantes del siglo XX, injustamente poco conocida y, por tanto, poco influyente, durante muchos años pensé que era un seguidor solitario de Márkus. En la 1ª década de este siglo conocí el libro Culture and Enlightenment. Essays for György Markus. ( Cultura e ilustración. Ensayos por GM, Ashgate, Gran Bretaña, 2002) editado por John Grumley, quien es profesor de filosofía en la Universidad de Sídney, Australia, donde Márkus vivió y fue profesor de filosofía desde 1978, después de haberse visto forzado a exiliarse –junto con Agnes Heller y otros del círculo cercano a György Lukács, fallecido en 1971– por el totalitarismo ‘socialista’ húngaro. Márkus falleció en octubre de 2016. Al leer la Introducción de Grumley me percaté que éste, su ex alumno, lo admiraba todavía más que yo, como se aprecia en lo que ahí escribió:

Es un gran contador de cuentos. Sus cuentos son sobre la historia de la filosofía. Urde sus narrativas con un conocimiento impar de la historia de la filosofía y la cultura, y con un ojo agudo para las distinciones y matices filosóficos. Goza las paradojas, pero nunca es frívolo. No hay nada que disfrute más que problematizar distinciones clave, excavar su historia oculta, exponer sus tensiones secretas y sus inconsistencias definitivas. En particular, disfruta ser capaz de mostrar que los filósofos contemporáneos no son tan astutos ni tan originales como a veces les gusta creer. Quiere conjurar la perplejidad, sacudir nuestras preconcepciones y complacencias, pero finalmente nos deja un poco más sabios que antes.