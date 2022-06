T

al vez no sea por cinismo, porque al final de cuentas eso mamó, la educaron con la doctrina Monroe y en ella cree vehementemente, por primitivo que resulte, pero el hecho es que la ex embajadora del salvaje Donald Trump ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley–una republicana contumaz–, hizo berrinche porque el presidente López Obrador no acudió a la (excluyente) Cumbre (a modo) de las Américas, y muy en su papel imperial advirtió que “la idea de que un país no venga cuando Estados Unidos se lo está pidiendo es impensable… Eso es una vergüenza”. Lo bueno es que dice ser diplomática.

El imperio se encabrona porque a uno de quienes considera sus súbditos se le ocurrió reclamar por la descarada exclusión de varios países americanos de la citada cumbre, cuestionar la medieval política exterior estadunidense y su enfermedad hegemónica e injerencista, y exigir respeto a la soberanía de las naciones del continente.

Haley fue entrevistada por la cadena Fox News (la agencia Rusia Today retomó sus declaraciones) que tituló así el video: el presidente de México se salta la cumbre de Estados Unidos vergonzosamente . Si alguien supone que los político cavernarios de Estados Unidos se limitan al círculo de Menéndez, Rubio y Cruz, pues he allí una prueba de que este tipo de primitivos, imperiales y antidemocráticos son la regla y no la excepción.

Pues bien, el presidente Biden inauguró la cumbre de 23 mandatarios (de 35 en el continente), durante la cual “repitió la retórica grandilocuente sobre la importancia de la región y la necesidad de abordar de manera colectiva los desafíos que enfrenta el hemisferio, y anunció el marco de un nuevo acuerdo económico aún por negociarse. ‘La democracia es el ingrediente esencial para el futuro de las Américas’, y afirmó que hoy cuando la ‘democracia está bajo asalto alrededor del mundo, hay que unirnos de nuevo’ para reafirmarla. Agregó que en esta coyuntura ‘necesitamos más cooperación, propósito común e ideas transformadoras’ para abordar de manera conjunta los retos. ‘Respetando las soberanías como iguales’ y asumiendo ‘responsabilidades compartidas’ para responder de manera efectiva a la serie de desafíos que enfrenta el hemisferio” (David Brooks, corresponsal). Por cierto, uno de los que aplaudió a rabiar fue Luis Almagro, una de las cabezas del golpe de Estado en Bolivia, entre tantas otras desgracias.