Dado que el Presidente de la República ha anunciado que sólo pretende del Congreso dos reformas constitucionales más (una, electoral; otra, para formalizar el carácter militar de la Guardia Nacional), desde ahora son rechazadas por los tres partidos opositores sin cuyos votos no pasará nada que requiera mayoría calificada, como es el caso.

uego de la derrota electoral del pasado domingo, expresamente a causa de la presunta injerencia del gobierno federal en el proceso electoral y de la falta de diálogo con los opositores, éstos confirmaron ayer que realizarán una especie de huelga de dedos caídos en cuanto a temas constitucionales. No aprobarán, dijeron, ninguna propuesta morenista de adiciones, reformas o modificaciones a la Constitución, y los panistas, priístas o perredistas que presidan comisiones involucradas en las eventuales reformas sólo procesarán lo que operativamente sea necesario.

Cierto es que ningún gobernador tiene facultades de mando en oficinas y dependencias federales, como alegó Samuel con lenguaje verbal y corporal casi de adolescente emberrinchado, pero todos los mandatarios estatales, no sólo los de ahora, bien saben que deben enarbolar y defender las causas de sus representados ante las instancias federales hasta conseguir los mejores resultados posibles.

Ayer mismo, el gobernador que cruzó los brazos a la hora de explicar que él no manda en la Comisión Federal de Electricidad ni en la Comisión Nacional del Agua, los descruzó en la Ciudad de México al conseguir audiencia en la Secretaría de Gobernación para buscar paliativos a la crisis del agua que se vive en la conurbación norteña antes mencionada. No todo es Tik Tok.

Y, mientras en redes sociales se publicaban fotografías de vehículos en Monterrey, Acapulco, Boca del Río y el puerto de Veracruz con la leyenda Adán va , en promoción, por parte de amigos , de la candidatura presidencial del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ¡hasta el próximo lunes, cuando John Kerry, comisionado del presidente Joe Biden para asuntos del cambio climático (y otros temas no necesariamente ambientales), regresará a la Ciudad de México para reunirse con el presidente López Obrador, luego de una visita a finales de marzo pasado en la que llegó a decir en Palacio Nacional que se instalaría una especie de comité de supervisión de los efectos de la reforma eléctrica, presidido por el embajador Ken Salazar, lo que no fue expresamente aceptado ni finalmente necesario, porque tal reforma no fue aprobada en San Lázaro!

