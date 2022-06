L

a Cumbre de las Américas se desarrolla en Los Ángeles, California, sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto debido a que los anfitriones no quisieron invitar a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El canciller Marcelo Ebrard representa a López Obrador. Este es el tema del sondeo de esta semana.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil personas; en Twitter, 289; en El Foro México, 491, y en Facebook, 220. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la sección Dinero.

Twitter

Porque urge la unión entre todos los países para encontrar soluciones a los problemas. Se tienen que escuchar todas las posturas, son otros tiempos y Estados Unidos no es el patrón.

Dolores Montero / CDMX

No asistirá porque es congruente con lo que dice, hace y piensa. La política de AMLO es incluyente, no discriminatoria, su intención es formar un bloque de países de América como la Unión Europea y que se respete la soberanía con igualdad de todos los pueblos, con justicia y paz.

Raúl Camposeco Barradas / CDMX

América es desde Alaska hasta Argentina. ¿Quién le ha hecho más daño a la democracia? No estoy de acuerdo con lo que hacen los Ortega en Nicaragua, pero se tienen que oír.

@frankto1959 / Culiacán

Es de las Américas, no de EU. Por desgracia quienes más ha protegido a dictadores y han violado los derechos humanos de muchos países, han sido ellos. No tienen autoridad moral para decidir quién va y quién no a la Cumbre de las Américas.

Luis R / CDMX

Es indefendible el régimen de Daniel Ortega y la coerción contra los cubanos bajo la orden de Díaz-Canel. AMLO no traiciona a Biden, sino a los miles de civiles víctimas de opresión. A ellos y a sus causas los minimiza.

@Rizophmangle / Mexicali

El Foro México

Gran decepción es AMLO. Los gobiernos de esos países son dictaduras que tienen oprimidos y muertos de hambre a sus ciudadanos.

Carlota González / Tijuana

Congruencia se llama. Si nuestra Constitución manda la libre determinación de los pueblos, su soberanía y la no intervención. Pues claro, no se trata de una reunión de Estados Unidos, sino de todas las naciones de América.