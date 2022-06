Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 30

Monterrey, NL., Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Susana, joven de 18 años encontrada sin vida el pasado 21 de abril en la cisterna de un motel del municipio de Escobedo, exigió ayer al fiscal estatal, Gustavo Adolfo Guerrero, que renuncie si no puede , pues no hay avances en el caso.

En su canal de YouTube destacó que a dos meses de que su hija desapareció (la madrugada del 9 de abril) continúa la impunidad y no existe ningún imputado por el caso, a pesar de que, aseguró, a Debanhi la mataron .

Después de acudir a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de la entidad, Escobar Salazar se manifestó molesto porque dicho organismo no tiene aún a ningún sospechoso.

Sin embargo, afirmó, una carpeta de investigación alterna, realizada por su equipo jurídico y personal del gobierno federal, sí considera a algunas personas que podrían estar implicadas en la muerte de la chica.