¿Está claro lo que dije o no está claro? , preguntó el mandatario a los presidentes municipales tras exponer su plan. Al unísono, éstos contestaron: Sí, está claro .

Santa María Huatulco, Oax., El gobierno federal otorgará directamente, sin intermediarios, los apoyos para las familias afectadas por el impacto del huracán Agatha en Oaxaca. El objetivo es que sea la propia gente la que participe en la reconstrucción de sus comunidades. No podríamos solos , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Defensa de CFE

No perdió oportunidad para destacar la relevancia de mantener y defender a instituciones públicas como la Comisión Federal de Electricidad, pues ese organismo del Estado actuó con celeridad para restablecer prácticamente en 10 días 100 por ciento del servicio en las comunidades afectadas. Si el sistema eléctrico nacional estuviese en manos privadas, qué les iba a importar restablecer el servicio en Ozolotepec o los Loxichas .

En medio de su discurso, uno de los munícipes se levantó para interrumpirlo y pedirle que sea el padrino del relanzamiento del famoso café Pluma Hidalgo, que se produce en esta comunidad y las cosechas resultaron afectadas. El mandatario aceptó la invitación.

Sí, mañana estaremos por allá y lo vamos a hacer de forma ordenada, con justicia. Ya saben que justicia es darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Vamos a ayudar a todos, a la gente más pobre y necesitada, siempre que hay una tragedia como ésta son los pobres, casi todos los que salen perjudicados .

En esta reunión también se dio a conocer que se apoyará con enseres y electrodomésticos a las familias, con recursos a los productores y ganaderos, y con inversión en las, hasta ahora, 191 escuelas dañadas.

El gobernador de la entidad, Alejandro Murat, abrió la reunión al destacar la presencia del Presidente. Refirió que Oaxaca está de luto; por sexto año consecutivo Oaxaca sufre un desastre natural. Hemos tenido que enfrentar huracanes, terremotos, pandemias, de todo, pero este es un pueblo fuerte que tiene la capacidad de ver de frente la tragedia y salir adelante .

Por la mañana, en la conferencia en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que se han censado 10 mil viviendas afectadas por Agatha y confió en que se agilizarán los apoyos. En este contexto, recordó que antes los desastres naturales eran oportunidad para la corrupción, porque el desaparecido Fondo de Desastres Naturales era un barril sin fondo: se robaban todo; tenían las partidas, había las famosas declaraciones de emergencia en los municipios, enviaban el dinero a los estados, a los municipios y no le llegaba al damnificado; ahora es directo, por eso se hace censo casa por casa .

Informó que actualmente por medio de Sedena o Semar se cotiza la adquisición de enseres para restituirlos a los damnificados, como ocurrió ya en Tabasco. López Obrador narró que en una ocasión se hicieron las cotizaciones y una empresa “había dicho: ‘Les vamos a dar regalados no sé cuántas estufas o electrodomésticos’, ¿no? Ah, muy bien. Pero luego llegan y dicen: ‘Sí, les vamos a dar de regalo, pero tenemos en el SAT un adeudo y queremos que nos quiten el adeudo’. Ah, no, hermanito; no, primo hermano”.