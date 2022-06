Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 21

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la multa aplicada en mayo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la empresa Iberdrola por mantener contratos de autoabasto está fundada y la tienen que pagar . A los socios de la compañía española aconsejó no patear el bote a la espera que concluya su gobierno, ya que está mal su apuesta , y advirtió que no concluirá su gestión como encubridor .

En su conferencia de prensa diaria tocó el tema de la sanción, que asciende a 9 mil 145 millones de pesos. Dijo que es un asunto que está fundado y tienen que pagar la multa. También pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción no tengo duda, porque estaban, y siguen estando en algunos casos, violando la ley con el autoabasto .