Cuando entraron ellos dos, ya no era un tema de dinero , explica en entrevista; “lo que se discutía era quién tenía mejores relaciones que el otro. Uno suponía que Fastlich tenía el apoyo de (Emilio) Azcárraga Jean y Arroyo el poder económico. Al final no llegaron a ningún acuerdo, pero en la Liga quien decide es ‘la pandilla’. Alguien dice ‘a éste no lo quiero porque es mi competencia o porque no le gusta a uno de los directivos, y entonces la oferta no pasa’. Como en un club de Toby”.

Orozco no desconoce esa forma de operar de la Liga, porque sostiene que lo mismo ocurre en las altas esferas del beisbol y el futbol americano. Lo que no comparte es politizar los temas, por eso, por ahora, prefiere hacerse a un lado. De lo poco que pudo saber es que las ofertas por adquirir a Gallos tenían diferentes variables –entre ellas los derechos de transmisión– y que si bien una era superior a la suya (Fox Sports), la otra (Familia Fastlicht) no.