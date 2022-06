Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 4

El escritor chihuahuense Raúl Manríquez (Ciudad Cuauhtémoc, 1962) fue el invitado en la emisión 167 del programa virtual Desde el Fondo con motivo de la redición de Días de septiembre, por el Fondo de Cultura Económica (FCE), novela cuyo tema trata sobre los maestros y el poder sindical. Publicada originalmente hace 15 años, obtuvo el Premio Nacional de Novela Justo Sierra O’Reilly 2007.

Docente por más de 30 años, Manríquez expresó que buena parte del libro se basa en sus vivencias de maestro, aunque otra proviene de historias que escuchó en el medio, enriquecidas por la imaginación del autor. Aunque se abordan hechos reales como el asesinato de la maestra Sonia Madrid, quien investigaba actos de corrupción en 2006, no es una novela de denuncia, porque se habla de hechos conocidos. Lo que nos puede aportar la literatura, en este caso, es tratar los acontecimientos desde otro punto de vista y darles un carácter literario .

Dijo escribir muy despacio porque me gusta sentir la historia, los personajes y el proceso de construirlos desde el interior. Es decir, conocer cómo siente el personaje y cómo reaccionaría en una situación determinada de la historia. Los construyo con sus claroscuros . Para Manríquez, si los maestros no juntamos las historias generadas en ese ámbito, y no propiciamos una reflexión sobre las dificultades que hay para ser un buen docente, entonces, ¿quién lo hará?