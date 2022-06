▲ Imagen 26 de julio, La Habana, 1961, que forma parte de la amplia exhibición fotográfica que se presenta en Madrid. Foto Fundación Mapfre/Colecciones

Fundación Mapfre ©Paolo Gasparini

Gasparini contó que uno de los momentos más importantes de su vida fue un viaje que hizo a Chiapas a raíz de la matanza de Acteal: “Me marcó para siempre en mi vida como fotógrafo. En México, en Chiapas, unos paramilitares mataron en una iglesia a 45 campesinos, con mujeres embarazadas, en Acteal.

“Una semana después de la masacre había una misa en homenaje a los muertos y fui para sacar fotografías; no trabajaba para ninguna organización, sólo estaba en México porque realizaba un libro con Juan Villoro, El suplicante. Y fue Sergio Pitol, escritor y amigo, quien por teléfono me dijo lo que había pasado en Acteal, y me sugirió que me fuera para allá, porque era algo que había que dejar documentado.

“Yo estaba hasta el norte de México, pero me fui de inmediato a Chiapas y llegué ahí un 31 de diciembre, el día de la misa. Cuando llegué al lugar, sobre todo las mujeres me miraban serias, no agresivas, pero sí preocupadas.

Una señora me preguntó por qué estaba sacando fotografías. Le expliqué que estaba haciendo un libro, ya que un suceso tan doloroso como ese había que documentarlo. La señora me dijo que debería saber que estaban conviviendo con los muertos y que hiciera buen uso de esas fotografías. Esa fue la lección más grande que he tenido como fotógrafo: que haga buen uso de las imágenes que tomo.

Gaspirini reconoció que una de las experiencias más gratas como fotógrafo fue en Cuba, en los años 60, ya que se podía vivir la gran adhesión a todos los niveles con los acontecimientos políticos de la época; había una gran simbiosis en la convivencia social, política y cultural en Cuba .

María Wills, curadora de la muestra, explicó que las fotografías de Gasparini reflexionan sobre los efectos de décadas de migraciones en los siglos XX y XXI. Generaciones marcadas por exilios voluntarios y forzados nos hacen pensar sobre la ambivalencia de la identidad .

La exposición se podrá ver en Madrid hasta el 28 de agosto.