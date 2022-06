U

n día negro para Luis Almagro. En su cara un joven le canta lo que es: asesino y marioneta de la Casa Blanca, instigador del golpe de Estado en Bolivia. Que no venga a dar lecciones cuando tiene las manos manchadas de sangre. En otra sala de la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, al secretario de Estado Antony Blinken no le va mejor: varios reporteros lo increpan por utilizar la libertad de prensa para arropar a asesinos de periodistas y por sancionar y excluir a países de esta reunión. ¿Democracia o hipocresía?, se escucha por el altavoz este martes.

En realidad, esta cumbre borrascosa comenzó con un duro traspié diplomático para Estados Unidos, cuando varios presidentes de América Latina anunciaron que no irían por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua dictada desde la Casa Blanca, mientras la página del Departamento de Estado todavía declama el carácter abierto y sin restricciones de la convocatoria al encuentro. Dice que Estados Unidos ha demostrado, y seguirá demostrando, su compromiso con un proceso inclusivo que incorpora las aportaciones de las personas que representan la inmensa diversidad de nuestro hemisferio e incluye las voces indígenas y otras históricamente marginadas (sic).

Pero si la hipocresía es el pegamento de esta Cumbre, los principales medios y analistas estadunidenses declararon fracasada la reunión antes de que comenzara. Ayer, The Washington Post aseguró que la Cumbre de las Américas de esta semana en Los Ángeles será recordada por sus ausencias más que por sus posibles acuerdos , centrando su atención en el presidente López Obrador, que ha sido la figura política más mencionada en redes y medios estadunidenses el martes y el miércoles, por encima de Joe Biden, según las estadísticas de Google Trends. Richard Hass, quien fue asesor de Colin Powell y director de planificación de políticas del Departamento de Estado, ha resumido el desastre de modo insuperable: La Cumbre de las Américas parece ser una debacle, un gol diplomático en puerta propia. Estados Unidos no tiene una propuesta comercial, una política de inmigración ni un paquete para infraestructura. En cambio, la atención se centra en quién estará y quién no estará allí. No está claro cómo hicimos para que esto sucediera .