Dijo, por ejemplo, que en América Latina el miedo y la esperanza están muy mal distribuidos, porque la mayoría tiene mucho miedo y poca esperanza. Y en ese tono reprochó las palabras ausentes , por ejemplo, que no se hable más del imperialismo estadunidense, de la guerra entre Estados Unidos y China, de que no hay capitalismo sin colonialismo y sin patriarcado.

No podemos tolerar movimientos anticapitalistas que sean racistas y sexistas. No podemos tolerar movimientos feministas que sean racistas o procapitalistas .

Cada frase de Boa –como le dicen sus cercanos– emocionó al auditorio, que respondía con exclamaciones y aplausos: “Tenemos que descolonizar la universidad… La ciencia es un conocimiento válido, pero no es el único. Las cosas más importantes no las puedo resolver científicamente: ¿Qué es la vida?, ¿qué es el amor?, no son pregun-tas científicas”.

Siguió: “Los partidos tienen que cambiar porque su forma actual está condenada históricamente… Tienen que ser partidos-movimiento, estar atentos a los ciudadanos, a las comunidades… Hay que respetar a los líderes, sí, pero sólo a los que respetan los movimientos populares”.

Manuela D’Avila, académica brasileña, preguntó: ¿y si no tuviésemos a Lula?, en referencia a la única figura que puede hacer realidad la consigna de “¡Fora Bolsonaro!” y a la obvia dependencia de un liderazgo carismático. Habló también del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y la “máquina de fake news”.

Criticó a la izquierda porque suele evadir temas como la desigualdad de género y la discriminación, y exhibió el espejo brasileño frente a otras realidades, incluyendo la mexicana: “Los gobiernos no van a transformar la realidad si nosotros no seguimos movilizados en la calle; si tenemos más de 50 por ciento a favor de Lula es porque nosotros hemos estado en lucha… Tenemos que hacer ruido y estar en la calle”.