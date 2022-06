César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. 12

El juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México dio tres días al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para cumplir la sentencia de amparo que le ordena abstenerse de emitir expresiones contra Rosario Robles Berlanga. En agosto de 2020, en una videoconferencia, Gertz Manero señaló que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, recibía un trato diferente al de la ex jefa de Gobierno, porque él primero aceptó los cargos, está cooperando y ofreciendo pruebas, pero ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones. Por ello, en mayo pasado, el abogado de la ex secretaria de Desarrollo Social interpuso la demanda de garantías con el argumento de que el servidor público violó el derecho humano de presunción de inocencia de su defendida, quien permanece en prisión por su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.