Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. 11

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se revisará el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a fin de no actuar como alcahuetes y con ello no se omitan delitos en el proceso judicial en su contra y se evite que se le libere anticipadamente.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, ayer se le preguntó sobre el riesgo de que no se juzguen todos los delitos de que ha sido señalado el priísta, quien fue extraditado el jueves de la semana pasada desde Estados Unidos para que enfrente cargos por peculado y asociación delictuosa ante un juez del fuero común con sede en Chihuahua.

Ya está en México, es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo, hay que estar nada más pendiente del proceso y confiar en las autoridades , apuntó el mandatario.

Entre las acusaciones que deberá enfrentar Duarte Jáquez se encuentra la transferencia ilícita de más de 96 millones de pesos entre 2011 y 2015 a empresas con sede en Chihuahua, de las cuales era accionista: la Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte.

López Obrador dijo tener información de que se puede juzgar a Duarte por todos los presuntos ilícitos de los que se le acusa.