Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. 11

Ante las críticas que recibiera de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz por su decisión de no acudir a la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador los emplazó a que presenten pruebas de que su gobierno cedió territorio al narcotráfico (como lo afirmaron), porque yo sí tengo pruebas de que reciben financiamiento de la Asociación Nacional del Rifle para sus campañas . En este contexto lanzó: ¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste .

En su conferencia, informó haber hablado por teléfono con su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, respaldando que sea él, en su calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, quien, en el contexto de la Cumbre de las Américas, se pronuncie por una nueva relación entre los países del continente y a favor de que nunca más se excluya a algún país de esos encuentros.

Durante su conferencia de prensa en la que se le preguntó sobre el despliegue militar en México para instrumentar políticas migratorias, el mandatario calificó estas acciones como normales . Si bien dijo que no hay un plan especial, adelantó que cuando regrese el canciller Marcelo Ebrard de la Cumbre de las Américas revisarán el tema, pues están en puerta las elecciones en Estados Unidos y esto incide en los flujos de migrantes.

López Obrador derivó su explicación en una crítica a la pasividad de Estados Unidos para enfrentar el fenómeno migratorio en Centroamérica, cuya población sufre carencias. Desde la administración de Donald Trump –dijo– se ofreció canalizar 4 mil millones de dólares a la región para atender las causas de estos flujos; sin embargo, a la fecha no han llegado los recursos ofrecidos y sí en cambio estos senadores Ted Cruz y (Robert) Menéndez, entre otros, aprobaron casi por unanimidad 40 mil millones de dólares destinados a armas para Ucrania.