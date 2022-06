Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. 6

Con la sucesión ya abierta desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador delineó su papel en el relevo: “no voy a actuar como lo hacían antes, de que este es el favorito o el tapado.

No, porque lo que estimo más importante en mi vida siempre ha sido mi honestidad, y si me inclino en favor de alguien pierdo autoridad moral, y quien no cuenta con esta última tampoco tiene autoridad política, y entonces le pierden el respeto.

En otra larga conferencia, el mandatario opinó incluso sobre los procesos y designaciones de sus adversarios, instándolos a deponer sus actitudes que demeritan al pueblo, para tener mayor eficacia, pero si el estratega es Claudio X. González, ¡imagínense!

Sugerente con la oposición, planteó que su política ya no se base en el dinero y mejor internalicen el acercamiento y valoración del protagonismo del pueblo en el futuro de la política. Sus alusiones a la secuela poselectoral lo llevaron a cuestionar el significado de la frase hay tiro , que le pareció incomprensible en principio. ¿Qué es eso de hay tiro? –se preguntó–; “ya me aclararon que es como en la secundaria: ‘a la salida nos vemos’”.