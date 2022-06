David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. 4

Nueva York. Al proclamar el fracaso de la Cumbre de las Américas por su falta de inclusividad, elogiar la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su contraparte boliviana por rehusarse a participar personalmente por la exclusión de varios países, y declarar que es hora de los pueblos para definir el futuro del hemisferio, se inauguró la Cumbre de los Pueblos por la Democracia en paralelo, pero en oposición, a la conferencia de los gobiernos y sus invitados.

Al continuar con la tradición de realizar una contra-reunión cada vez que se convoca la Cumbre de las Américas, representantes de un amplio mosaico de fuerzas progresistas alrededor de las Américas (sindicalistas, indígenas, movimientos campesinos, defensores de derechos de los migrantes, de derechos civiles y más) se dieron cita en Los Ángeles para ofrecer un foro alternativo al oficial, el cual cuenta con la participación de más de 250 organizaciones (https://peoplessummit2022.org/orgs).

Según los organizadores, han llegado delegaciones de varias partes de Estados Unidos como de Brasil, Haití, Argentina, México, Bolivia, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ghana, Sudáfrica y Palestina. En los próximos días construiremos puntos a través de divisiones históricas mediante el diálogo e intercambio, vinculando luchas que por demasiado tiempo han permanecido aisladas, y elevar las voces de todos los excluidos desde la Patagonia a California , declaró la cumbre alternativa.

Manolo de los Santos, del Peoples Forum y un coordinador de la cumbre alternativa, declaró al inaugurar las sesiones que la cumbre de Biden es un fracaso , en parte por su exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estamos aquí para un proyecto colectivo de liberación en el hemisferio, subrayó.

En su primer día, la reunión de los pueblos denunció la ausencia de Cuba y Venezuela en la cumbre oficial y elogió la decisión del presidente López Obrador de no asistir por esas exclusiones e incluso circularon citas de su declaración sobre el asunto.

Tras denunciar que el gobierno de Joe Biden rehusó otorgar visas a varios invitados cubanos, la cumbre alternativa incorporó esas voces rompiendo el bloqueo a través de intervenciones por video. La primera oradora desde Cuba fue la periodistas Cristina Escobar, quien ofreció un resumen de los efectos del bloqueo y un cuestionamiento sobre por qué Biden ha mantenido las mismas políticas de Donald Trump hasta ahora.