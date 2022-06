Además, Biden anunció o adelantó iniciativas sobre otros cuatro rubros además del económico: seguridad alimenticia, en la que Estados Unidos anunció 300 millones de dólares para abordar las necesidades urgentes; clima, incluyendo un plan en el Caribe; salud, para la cual el presidente dio a conocer un emprendimiento para ayudar a capacitar a 500 mil trabajadores de salud en las Américas, y sobre los desplazados, se anunciará la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección el viernes al concluir la cumbre.

Pero a pesar de la presentación de sus iniciativas sobre desarrollo económico, cambio climático, salud, tecnología y el tema con que culminará la cumbre el viernes, la migración, el gobierno de Biden no ha logrado superar los tropiezos por la lista de invitados y propuestas no desarrolladas que descarrilaron el objetivo del acto como un triunfo político diplomático del presidente llevando a que algunos –y no sólo opositores políticos– hayan expresado que es un fracaso aun antes de empezar.

Richard Haas, presidente de uno de los centros más influyentes y prestigiosos sobre política exterior, el Consejo sobre Relaciones Exteriores, comentó en Twitter: la Cumbre de las Américas parece ser una debacle, un autogol diplomático, Estados Unidos no tiene una propuesta sobre comercio, una política migratoria, ni un paquete de infraestructura. En su lugar el enfoque está sobre quién y quién no estará ahí. No está claro porqué quisimos que esto procediera .

Venezuela y Cuba

Una de las dudas hasta el último momento antes del inicio de la cumbre fue por otra invitación. Después de que se confirmó el lunes que el presidente Nicolás Maduro no estaba invitado, no se sabía hasta este miércoles en la tarde si llegaría en su lugar al que Washington proclama como el mandatario legítimo de ese país. Pero hoy se informó que en ruta a Los Ángeles, Biden sostuvo una llamada telefónica desde su avión presidencial con Juan Guaidó, reiterando que Washington lo sigue reconociendo como el presidente interino de Venezuela. En los hechos la llamada fue más bien una desinvitación a la cumbre por parte del anfitrión.

También continuó la disputa por las exclusiones de tres países. El senador republicano Marco Rubio continuó su confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de que el cubanoestadunidense sugirió que el mandatario había entregado territorios de su país al narco, López Obrador acusó a Rubio y a su colega Ted Cruz de recibir fondos de los armeros de Estados Unidos. Rubio tuiteó este miércoles: Un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotráficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba .

¿Todo lo que necesitas es amor?

Mientras tanto, la noche continuó en el teatro Microsoft con el músico colombiano Jorge Celedón cantando Esta vida, una interpretación de Lean on me con tres cantantes y acróbatas, seguido por Alex Fernández con un mariachi cantando El Rey, algo que pareció encantar a los jefes de Estado incluyendo a Biden.

Y todo finalizó con la percusionista Sheila E y su banda ofreciendo Come together de Los Beatles, mezclada con un poco de All you need is love.