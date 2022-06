E

l amasijo de intereses desesperados que se ha denominado Va por México está en proceso de ruptura o, cuando menos, de reformulación correctiva. Dos de sus integrantes, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), están en situación política famélica, con muy bajas votaciones el pasado domingo, pérdida de registros en varios estados y descrédito avanzado, no sólo en el caso de los Chuchos, específicamente Jesús Zambrano, que preside el fideicomiso de liquidación de lo que fue el sol azteca, sino, marcadamente, Alejandro Moreno, autodenominado Alito, quien pasa por sus horas más bajas.

PRI y PRD constituyen hoy un lastre para cualquier rediseño opositor con aspiraciones de viabilidad que llegaran a realizar los damnificados supervivientes, Acción Nacional y el orquestador Claudio X. González. Por ello han comenzado las faenas de liberación de peso (el instrumento mediático de Claudio X., Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha soltado, a toro electoral pasado, un reportaje amplio sobre la corrupción de Alito) y se ha vuelto a la insistencia en que el dantesco partido Movimiento Ciudadano se una a la alianza bocabajeada el pasado domingo.

No hay justificación política, ideológica ni de mero cálculo electoral que justifique tal alianza. El senador panista Damián Zepeda declaró ayer que no hay ningún resultado electoral que pruebe que la mezcla PAN-PRI-PRD haya tenido éxito: A mí me parece que no vale la pena autoengañarse (...) es evidente que el domingo en esta elección tuvimos un día muy duro, con resultados muy negativos, y yo diría que casi rayando en el desastre (https://bit.ly/3aRx8YX).