unque había practicado box en su juventud, el candidato presidencial del PRI José López Portillo no tuvo con quién echarse un tiro. Fue candidato único y obtuvo más de 90 por ciento de la votación en la campaña de 1976. En realidad, hubiera ganado con un voto. Cuando lo destapó el presidente Luis Echeverría quiso asegurarse de que su elegido llegaría a Los Pinos sin ningún obstáculo. Compañero de dormitorio desde entonces del PRI, el PAN se puso flojito y cooperando , porque además había premio gordo. Tal vez no fue exagerada la medida preventiva que tomó Echeverría, se disputaban la Presidencia el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río, y había una fuerte cargada en favor del que sería tiempo después profesor de derecho constitucional en el campus Acatlán de la UNAM (Moya). No es superfluo recordar que López Portillo le pagó el favor a Echeverría enviándolo como embajador aquí cerquita, cruzando el mar: Australia, Nueva Zelanda y las islas Fiji. Faltaban muchos años para que se inventara WhatsApp, así que el aislamiento debió ser duro para el político que acaba de cumplir 100 años.

Las condiciones

El presidente López Obrador asegura que sí habrá tiro en la elección de su sucesor, en 2024, pero, ¿quién podría ser? Si hacemos un coctel con Marko, Anaya, Monreal, Colosio, Samuel, Lorenzo, Claudio, etcétera, no sale ningún producto presentable para armar un buen marketing político. Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) escribió en Twitter las condiciones para que haya tiro : *Que haya narrativa que emocione al electorado. *Que haya coalición. *Que haya [email protected] atractivo que surja de proceso incluyente. *Que clase media urbana vote masivamente. Sin esto, Morena ganará cómodamente . ¿Quién es Ugalde? Si no lo recuerdan los desmemoriados, sencillamente googleen esta frase: Carlos Ugalde fraude electoral y tendrán la respuesta. En fin, ¿habrá tiro o no entre Morena y los demás partidos en 2024? En estos momentos no se ve claro.

El último banquero mexicano