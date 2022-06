Barragán Villarreal especificó que el acueducto tendrá una longitud de 107 kilómetros desde el embalse hasta la planta San Roque, al sur de la localidad de Juárez; un ducto adicional, de 164 kilómetros, enviará agua tratada desde la planta Dulces Nombres a la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas.

Por otra parte, el gobernador emecista manifestó que el aguanta vara ante las críticas constructivas , pero acusó que hasta mentadas ha recibido por el desabasto de agua, apagones e incluso por el aumento en los contagios de covid-19 que ha habido en las pasadas semanas.

“Ayer me mandan: ‘Primero sin agua, y ahora sin luz’... y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mientan la madre, pero sabroso: ‘Inga tu madre, Samuel’... yo aguanto vara porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa”, recalcó.