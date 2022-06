Barragán manifestó que ha habido un progreso, pues después de que llegó a haber más de 132 colonias afectadas, ayer ya sólo se reportaban problemas en 59 de ellas, es decir entre 1 y 3.3 por ciento del total, los cuales son las que se encuentran al final de la red, en puntos altos, pero ya no es la colonia entera, sólo unas calles .

Los legisladores panistas, en voz de Jesús Gómez Reyes, reclamaron a Barragán Villarreal que el plan implementado hace una semana, que consiste en dotar de líquido a la población de 4 a 10 de la mañana, no se ha cumplido, pues hay colonias a las que no les llega todos los días, lo que ha provocado quejas y protestas.

Si tenemos esa precipitación, que es el promedio histórico, en el mes de septiembre recargaríamos suficiente la presa Cerro Prieto para poder suspender este programa (de abasto sólo 6 horas diarias); pero si no tenemos esas precipitaciones, si la naturaleza sigue sin apoyarnos, tendremos que prolongar este programa hasta que estén terminados los pozos profundos y esto sería a partir del mes de diciembre recalcó.

“Pensamos que en julio y agosto vamos a seguir teniendo dificultades; no obstante, para septiembre se esperan lluvias dentro de lo normal, es decir, que tengamos unos 190 milímetros en la cuenca de la región citrícola.

Entre las justificaciones a esta problemática el funcionario señaló que la falta de lluvias en este año ha propiciado la escasez y como la naturaleza no tiene palabra de honor , dijo, no puede dar un plazo en que regresará al servicio las 24 horas del día.

Monterrey, NL., Con minitinacos colocados en las curules del PAN y cartelones de la bancada de Morena donde se leía del dinero no sale agua, ya no nos exprimas, Samuel , fue recibido Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), en el Congreso del estado, donde ayer compareció para tratar de explicar las medidas que ha tomado el organismo para paliar la crisis hídrica en la entidad.

Éste contestó que si aún en febrero no se contemplaban esas acciones era porque no se podía actuar con base en ocurrencias y conforme a los promedios históricos se esperaban lluvias en febrero y marzo, que no se dieron, por lo que empezaron con reducciones en la presión y luego los cortes, hasta llegar a un servicio de sólo seis horas todos los días.

Aseguró que se están implementando las medidas necesarias para que no se repita una situación como la actual, como la reparación de fugas y la construcción de pozos profundos, que tomará aproximadamente 10 meses; éstos nos deben de dar alrededor de 2.9 metros cúbicos por segundo, con los cuales estaríamos blindando a la ciudad de una crisis similar en años próximos .

Dio a conocer también ante los diputados el proyecto del Cuchillo 2, que horas antes anunció en conferencia de prensa el gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, y el mismo Barragán, el cual consiste en hacer un acueducto encima del que ya existe para duplicar los litros que proporciona la presa El Cuchillo a la entidad.

En cuanto a los trabajos de la presa Libertad, en los límites de los municipios de Montemorelos y Linares, Barragán refirió que hay un avance de 38 por ciento; gracias a las gestiones del gobernador y el apoyo de la Federación.

Dijo que esto facilita el avance el proyecto, vamos a incrementar la velocidad de construcción para tenerla terminada en diciembre de 2023 , indicó.

Los legisladores de Morena colocaron pancartas con reclamos sobre el aumento que hubo en abril de 12.5 por ciento en la tarifa de agua potable aplicable para el uso doméstico y el priísta Javier Caballero hizo preguntas sobre ese tema, a lo que el director de SADM señaló que no habrá reversa en el incremento.

Afuera del recinto legislativo esperaban a Barragán Villarreal miembros de varios colectivos, quienes no pudieron increparlo, pues salió por una puerta trasera.

Jaime Noyola Cedillo, vocero de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, detalló que entre los inconformes estaban las organizaciones Ciudadanos Desconocidos y Juventudes Comunistas, así como amas de casa.