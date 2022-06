Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 9 de junio de 2022, p. 6

“Veo el arte como parte de una religión. Me encantaría que las personas pudieran acceder al arte de esta manera. Siempre me dicen que nada más hago manchas. Y contesto: ‘híjole, atrás de estas manchas hay una persona que les está diciendo algo. Qué pena que no exprese nada’”, externa la artista Irma Palacios (Iguala, Guerrero, 1943), quien exhibe Paisajes esenciales en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La muestra de 52 piezas, entre pintura, escultura y grabado, comprende 12 obras de Palacios que pertenecen a la Colección Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la SHCP, así como 36 trabajos, propiedad de la artista, más tres obras que facilitó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Las más tempranas son el óleo Retratos, lugares y la técnica mixta Pedernal, ambas de 1989. Las más recientes son de 2021, que incluyen un trío de pinturas tan oscuras que a primera vista no se percibe el tema.

Uno se hace así conforme pasa la vida. Al principio quiere comerse el mundo, ser la mejor. Al final, sin embargo, viene la reflexión de todo esto que fuimos, mientras se queda de lado lo que ya no es esencial. Antes mi obra era muy barroca y llena de cosas. Uno se fija más en el arte , apunta la entrevistada, a quien le cuesta trabajo dejar pasar un día sin ir a su taller a tirar una mancha .

En los albores de su carrera, Palacios llegó a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela Bancaria y Comercial. Trabajó muchos años con banqueros. Fue precisamente en ese ambiente donde conoció la obra de pintores como Rufino Tamayo, Francisco Toledo y los artistas de la Generación de la Ruptura, ya que los catálogos de sus exposiciones llegaban a la oficina de su entonces jefe.