Junto a Joaquín fueron detenidas en 2019 dos personas más de su iglesia, que en conjunto enfrentanban 36 delitos graves, incluyendo violación, pornografía infantil y tráfico de personas. La mayoría de esos cargos fueron retirados.

Al principio no denuncié, nadie me iba a creer , señaló Francisco Espinoza, quien sufrió abuso a los 24 años en Estados Unidos. Me callé muchos años y cuando decidí hablar dijeron que se me había metido el diablo, incluso mis padres , relató el chofer, ahora de 36 años.

Espinoza espera que la condena sea más dura que lo propuesto hasta ahora: Que reciba el castigo que merece .

Otras presuntas víctimas y personas que aseguran conocer más casos de abuso aseguran que los afectados no se atreven a denunciar por temor. La vida de las víctimas quedó muy afectada , explicó Elisa Flores, quien renunció hace año y medio a la iglesia. Yo era una de las que no creía (las acusaciones), estaba ciega como muchos ahora .