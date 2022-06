U

no. En vísperas de la novena Cumbre de las Américas (sic), el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, manifestó que su gobierno anhelaba evitar bloques de izquierda y derecha , y que se debía priorizar lo que nos une como democracias, con un enfoque compartido frente a las autocracias (sic). Y de paso, destacó “el papel ‘vital’ que desempeña la OEA” (sic, Afp, Prensa Latina, 4/5/22).

Dos. ¿Qué aprendió Blinken en Harvard? Nacido tres meses antes de la expulsión de Cuba de la OEA (22/1/1962), y un día después de la aplastante derrota de la invasión mercenaria de la CIA en Playa Girón (15-19/4), Blinken pertenece a la generación formateada con el cuento del fin de la historia y de las ideologías.

Tres. Caracterizada por el ahistoricismo (eufemismo de ignorancia asumida), la generación de Blinken nada tiene que ver con el vuelo intelectual del genocida Henry Kissinger, quien lo precedió en el cargo y en su época trascendió como gran arquitecto de la realpolitik imperialista (1973-77).

Cuatro. En la reunión del Foro Económico Mundial (Davos, 22-26/5), Kissinger propuso que Ucrania debía ceder territorio a Rusia, aceptando un acuerdo de paz para restablecer la situación al 24 de febrero , en la que Rusia controlaba formalmente la península de Crimea, e informalmente parte de la región del Donbás (este de Ucrania).

Cinco. Kissinger (99 años) advirtió a Occidente que una derrota humillante para Rusia podría dar lugar a una desestabilización más amplia (leáse, guerra nuclear). Afortunadamente, transmitió su opinión por Zoom. De lo contario, los asistentes al aquelarre (celebrado en el castillo que en la belle époque fue sanatorio para locos pudientes), le hubieran servido un té con una gotita de ántrax.

Seis. ¿Cómo interpretar lo dicho por el ex secretario de Estado, que toda su vida se inspiró en el príncipe alemán Klemens von Metternich (1773-1859), quien a su vez fue el gran arquitecto de la Santa Alianza, tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815)?

Siete. Metternich y Kissinger partían de un principio razonable: la relación entre estados se rige por intereses y no admite lecturas ideológicas o clasistas. Por esto, se dice que la política exterior es la política. O sea, de lo que carecen Washington y la Unión Europea.