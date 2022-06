De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de junio de 2022, p. 14

La trasnacional Bayer-Monsanto, que controla una tercera parte del mercado mundial de semillas, promociona el uso de transgénicos –diseñados para consumo animal no humano– para lograr el abasto de productos básicos como el maíz, pero lo que hay detrás de esto no es una preocupación genuina por el bienestar del campo mexicano, sino sobre sus intereses económicos , advirtió la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.