Alonso Urrutia, Emir Olivares y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de junio de 2022, p. 12

Ante las situaciones de violencia contra las mujeres, y en especial los feminicidios, agrupaciones feministas celebraron que la ley Monse, presentada en el Congreso de Veracruz, pueda repetirse en Hidalgo, Jalisco, Morelos, Guerrero, Coahuila y Michoacán, entre otros, pues legisladoras de esas entidades han mostrado interés en impulsar esa propuesta en sus congresos.

Aparte, por segunda ocasión en una semana, la saxofonista María Elena Ríos se presentó en Palacio Nacional para tratar de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de revisar su situación y el proceso legal contra los responsables del intento de feminicidio efectuado con un ataque con ácido.

No obstante, no logró su cometido. Lamentó que no hubiera espacio en la agenda y reprochó que al mandatario le importen otras cosas menos la vida de las mujeres en México . En Atención Ciudadana de Presidencia le informaron que López Obrador no tiene agenda para los ciudadanos .