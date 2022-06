David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de junio de 2022, p. 4

Nueva York. En el segundo día de la Cumbre de las Américas, el gobierno anfitrión finalmente presentó una lista de participantes en la que se revela que se espera la presencia 23 jefes de Estado para cuando el presidente Joe Biden encabece la ceremonia inaugural este miércoles en Los Ángeles, mientras que Cuba sigue entre los países más presentes a pesar de su ausencia.

La ceremonia inaugural está programada para la tarde de hoy, con lo cual arrancará el programa de plenarias y reuniones entre los mandatarios invitados o sus representantes que continuará hasta el viernes. Mientras tanto, en estos dos primeros días sesionaron en foros paralelos oficiales diversos representantes de la sociedad civil, sector empresarial y jóvenes, quienes presentarán sus recomendaciones a la cumbre a finales de esta semana.

Este martes la vicepresidenta Kamala Harris anunció, en el marco de la cumbre, que se ha logrado obtener más de 1.9 mil millones de dólares en nuevos compromisos del sector privado para el esfuerzo que ella lanzó en julio del año pasado para generar oportunidades económicas en el norte de Centroamérica –Guatemala, El Salvador y Honduras– como parte de la estrategia del gobierno de Biden para abordar las causas fundamentales de la migración. Con ello, el total de los compromisos ahora ascienden a más de 3.2 mil millones de dólares.

La participación o no de varios mandatarios empaña este tipo de esfuerzos. Se sabe que no estarán presentes los mandatarios de justo los tres países centroamericanos en los que Harris está impulsando su iniciativa. La presidenta Xiomara Castro, de Honduras, y Alejandro Giammattei, de Guatemala, ya habían indicado que no llegarán a Los Ángeles. El salvadoreño Nayib Bukele no aparece en la lista oficial, sólo su canciller.

Los otros países que no estarán representados por sus mandatarios, pero sí enviarán a sus cancilleres u otros representantes oficiales son México, Bolivia, Granada y Saint Kitts y Nevis. Por lo menos tres de ellos, junto con Honduras, citaron la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua como la razón principal por la que no participaran sus mandatarios.

Por segundo día, y como se cree será el caso durante la semana, Cuba estaba presente en la cumbre a pesar de su ausencia oficial.

Este martes el secretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció en Twitter que condenamos las acciones del gobierno de Cuba de negar que asistan siete participantes de la sociedad civil cubana a la cumbre. No invitaremos a los actores no democráticos de Cuba pero creemos que es vital que participen representantes no gubernamentales de la isla.

Pero Nichols no mencionó que su mismo Departamento de Estado en los hechos negó visas a una delegación de 23 cubanos que habían sido invitados a participar en la Cumbre de los Pueblos, el evento alternativo que inicia este miércoles en paralelo con la cumbre oficial con una amplia participación de organizaciones y movimientos progresistas de todo el hemisferio. (https://peoplessummit2022.org).