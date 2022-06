Sobre la ausencia de López Obrador a la Cumbre de las Américas, afirmó que no perjudica los nexos con Estados Unidos. La relación bilateral es positiva y va a seguir siendo así , aseveró.

El gobierno mexicano comenzará a aplicar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos, anunció ayer el canciller Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa en la que reiteró que el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no asista a la novena Cumbre de las Américas no afecta su relación con el mandatario estadunidense, Joe Biden, que es muy buena .

Ebrad manifestó que México planteará en el cónclave continental que se debe caminar hacia un nuevo tipo de organización de las Américas, basado en la participación y respeto de todos los países , y que insistirá en que el bloqueo impuesto a Cuba es inhumano e ineficaz, además de que ha sido rechazado por todos los países del continente, excepto Estados Unidos.

Ebrard comentó que participará en representación de México en la sesión plenaria de la Cumbre de las Américas que se celebrará el viernes y que en los días previos sostendrá reuniones con cancilleres de diversos países del continente.

Sobre la molestia expresada por el gobierno de Colombia el viernes por el apoyo manifestado por el presidente López Obrador al candidato presidencial Gustavo Petro por la campaña de desprestigio en su contra, Ebrard aseguró que no se trató de una acción de intervención en asuntos internos colombianos, como sostuvo el gobierno de Iván Duque.