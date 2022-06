Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de junio de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador replicó al argumento esgrimido por el régimen de Estados Unidos que calificó de dictaduras a los gobiernos de las tres naciones excluidas de la Cumbre de las Américas (Cuba, Nicaragua y Venezuela). Lamentó que su homólogo estadunidense, Joe Biden, ceda a presiones de grupos de interés y confió en que deje de caer en esos chantajes .

Censuró que en la posición de la Casa Blanca se haya mantenido una política de dos siglos para excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la convocatoria.

“No se invita a todos a la cumbre porque se les considera ‘dictaduras’ o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. ¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial?”, enfatizó.

Planteó que no se puede seguir apostando por el intervencionismo, la falta de respeto a la independencia y soberanía de las naciones, sino que se deben buscar soluciones a través del diálogo, de ahí que haya decidido no acudir a los trabajos de la novena Cumbre de las Américas que se iniciaron el lunes en Los Ángeles y que se desarrollarán toda esta semana.

Recordó que el lunes, cuando hizo patente su rechazo a asistir al foro continental, se refirió a las presiones de grupos en ambos partidos de Estados Unidos contra el mandatario estadunidense, y como uno de los actores principales de esto ubicó al demócrata Bob Menéndez, de origen cubano, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“Está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política, nada más que aunque entiendo la postura del presidente Biden no la comparto porque eso ya no se debe de permitir, ya es tiempo de decir ‘basta y no me vas a estar chantajeando’. Porque lo primero son los pueblos, y creo, porque también en eso están equivocados, piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos, que se va a fortalecer el Partido Republicano. ¡No!”