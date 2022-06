E

l presidente López Obrador confirmó que no asistirá personalmente a la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana en Los Ángeles, California, pero México estará representado por el canciller Marcelo Ebrard, quien ya se encuentra allá. Sin embargo, se reunirá con su homólogo Joe Biden en Washington en julio próximo. ¿Por qué no estará en la Cumbre de las Américas? Porque no se invitó a todos los países del continente, fueron relegados Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo en la mañanera que hay una necesidad de cambiar la política de exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada uno. No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todas las naciones del continente americano . Lamentó la actitud del senador Robert Bob Menéndez, quien descarriló la asistencia de los tres países mencionados. Perteneciente al Partido Demócrata, es representante de Nueva Jersey y preside el Comité de Relaciones Exteriores. Es hijo de inmigrantes cubanos y nació en Nueva York en 1954. Ha sido un crítico implacable de los gobiernos de Cuba. Marco Rubio, otro senador de origen cubano, pero del Partido Repúblicano, comparte la posición de su colega demócrata contra La Habana. Ante la advertencia de López Obrador de no asistir a la cumbre si no se invitaba a los tres países, dijo: si no quiere venir, que no venga . Pues no va, sólo que sin México la reunión no tiene razón de ser. Es la segunda economía de América Latina, después de Brasil. AMLO dijo que tiene muy buenas relaciones con el presidente Biden, un hombre bueno, y espera resultados importantes de su reunión en Washington en materia de migración.

Un rey medio transa