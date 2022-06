¿Qué vas a hacer ahora? , le preguntó un oficial. Voy a ahogarme. Voy a ahogarme , respondió Bickings, según la transcripción. No , contestó el oficial.

Un segundo policía pidió entonces al hombre nadar hasta una de las columnas del puente y amarrarse a ella.

No puedo, no puedo , gritó Bickings. Ok, no voy a saltar por ti , le advirtió el segundo oficial.

Según el resto de la transcripción, los policías siguieron insistiendo para que el hombre saliera solo del lago mientras su pareja les imploraba ayuda.

¿Me escuchan? , son las últimas palabras que se escucha decir a Sean Bickings.

Más tarde, uno de los policías anota: no ha subido a la superficie desde hace unos 30 segundos . Su cuerpo fue recuperado al mediodía.

Los tres policías fueron suspendidos mientras llegan los resultados de varias investigaciones abiertas por las autoridades.