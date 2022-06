Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de junio de 2022, p. 26

Ginebra. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se niega a ofrecer a Rusia garantías de que Suecia y Finlandia, en caso de unirse al bloque, no desplegarán armas nucleares en su territorio, declaró ayer Camille Grand, asesor del secretario general de la alianza. “En el ámbito nuclear, cualquier Estado tiene el derecho de aceptar o rechazar ese armamento, no se trata de imponer restricciones… En ese contexto no pienso que se deba ofrecer a Rusia garantías sobre nuestra estrategia militar en esa región”, declaró al canal de televisión suizo RTS.