Con la reducción de la circulación vehicular, el tránsito en las horas de máxima demanda baja 20 por ciento, y aún no se alcanzan los niveles de congestión vehicular que había antes de la pandemia. Las unidades que dejarán de circular son las de engomado rojo, todas las de holograma de verificación tipo 2, y las de tipo 1 cuyo último dígito numérico de la placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como las de matrícula formada sólo por letras, informó la Came.

Por quinta ocasión en el año se activó ayer la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que este miércoles dejarán de circular 1.7 millones de vehículos, de los 5.4 millones que hay en la zona metropolitana del valle de México. Se prevé que se declare una o dos contingencias más si no llueve pronto, señaló Víctor Hugo Páramo, coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).

Páramo explicó que ayer a las 17 horas se registró una concentración máxima de ozono de 156 partes por billón (ppb) en la estación de monitoreo Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, debido al centro de alta presión próximo a la zona metropolitana que se intensificó durante la tarde, que incrementó la estabilidad atmosférica y evitó la dispersión de contaminantes.

Radiación intensa

Sumado a ello, la temperatura alcanzó 30 grados Celsius, con una radiación solar intensa y viento débil con transporte continuo del ozono hacia la zona suroeste del valle de México. En lo que va del año se activaron contingencias ambientales el 29 de marzo, y el 2, el 5 y el 21 de mayo.

La Came llamó a evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como no realizar ejercicio al aire libre entre 13 y 19 horas; suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas en el mismo horario y recomendó no fumar, especialmente en espacios cerrados.